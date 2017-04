Epic Games erweitert das Roster seines MOBA-Titels Paragon auf dem PC sowie der PlayStation 4 munter weiter. Mit Revenant wurde nun der nächste neue Charakter vorgestellt.

Noch in diesem Monat, nämlich in der kommenden Woche am 25. April, wird mit Revenant der nächste Charakter im MOBA Paragon zur Auswahl stehen. Bei diesem handelt es sich um eine Verschmelzung eines bösartigen Geistes und eines Kopfgeldjägers. Mit seinem Ultimate kann er sein Ziel in ein Schattenreich ziehen und zum Duell zwingen.

Die Fertigkeiten von Revenant im Überblick: