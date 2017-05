Epic Games verpasst seinem MOBA-Titel Paragon in der kommenden Woche ein großes Update. Mit dabei ist dann auch wieder ein frischer Charakter.

Ab dem 16. Mai soll das neue Update namens "The Age of Intellect" zum Free-to-Play-MOBA von Epic Games erhältlich sein. Paragon wird sowohl auf dem PC als auch der PlayStation 4 mit dem Patch versorgt. Neben einem neuen Helden sind dann auch Überarbeitungen für bereits bekannte Helden, Änderungen an einigen Karten sowie neue Wege, Ingame-Belohnungen zu erhalten, an Bord. Eine Übersicht über das Update ist hier auf der offiziellen Webseite online.

Der neue Charakter im Spiel ist Phase, die ihre Kräfte bereits in jungen Jahren entdeckte und daraufhin zu Tryon Industries für eine spezielle Behandlung geschickt wurde. Als die anderen Insassen einen Ausbruch wagten, floh sie mit ihnen. Bevor ihr Weg sie nach Agora führte, täuschte sie ein normales Leben in Omeda City vor.