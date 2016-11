Mit dem heutigen Start des Winterfests in Paragon, wird die weihnachtliche Zeit im Multiplayer-Titel von Epic Games eingeläutet. Ihr könnt verschiedene Preise erhalten.

Wie Epic Games angekündigt hat, wird am heutigen Tag das Winterfest in Paragon beginnen. Damit erhält der Mehrspieler-Titel sein eigenes Weihnachtsfest, in dessen Rahmen ihr euch nicht nur exklusive Skins kaufen, sondern Inhalte für das Spiel gewinnen könnt.

Dafür müsst ihr nur den YouTube-, sowie den Twitch-Kanal des Titels im Auge halten, denn dort werdet ihr informiert, sobald es etwas Neues gibt. Am heutigen Tag wird ein Video von Aylit auf YouTube veröffentlicht, das nähere Informationen für euch bereit hält. Um etwas über Twitch abgreifen zu können, müsst ihr euer Konto mit dem von Epic Games verbinden. Weitere Informationen zu dem Event findet ihr auf der offiziellen Seite von Paragon, sowie im folgenden Video.