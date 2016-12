Alle Jahre wieder lädt auch Entwickler und Publisher Paradox Interactive Freunde und Fans auf ein hauseigenes Event ein. Für die 2017er Ausgabe sind ab sofort Tickets erhältlich.

Paradox Interactive lädt auch im kommenden Jahr 2017 wieder in die schwedische Hauptstadt zur PDXCON ein. Das Event findet am 13. und 14. Mai 2017 im Gamla Riksarkivet in Stockholm statt und wartet mit Seminaren, Meet & Greets, Verkleidungen, Gameplay-Areas, einer Tüte voller Goodies, einer Grill-Party am Samstag-Abend und mehr auf euch.

Auch bekannte Paradox-Mitarbeiter wie Fredrik Wester, Johan Andersson oder Henrik Fahraeus sind vor Ort und stehen für Gespräche zur Verfügung. Die Standard Tickets für das Event kosten derzeit 76 Euro (statt 95 Euro), Golden Tickets, die zusätzlich zur Teilnahme an einem VIP-Tag im Büro von Paradox Interactive am 12. Mai berechtigen, wandern für 190 Euro über die Ladentheke. Interessierte können auf der offiziellen Webseite zuschlagen.