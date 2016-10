Das neue Paper Mario bleibt seinen Vorgängern treu und präsentiert ein leicht verdauliches Kampfsystem in einer zuckersüßen Comic-Grafik. Der Fokus unserer Lösung liegt auf den zahlreichen Rätseln, die teilweise an klassische Adventure-Spiele erinnern.

Port Prisma

Zeitrahmen: 45 Minuten

Schwierigkeitsgrad: leicht

Drückt dreimal die Sprungtaste, um euch buchstäblich zu entfalten. Folgt anschließend dem Weg, bis ihr auf eine Kiste stoßt. Klickt sie an, marschiert nach rechts und hüpft über die kleine Kiste auf die beiden großen, um einen Hammer zu ergattern. Zerdeppert mit ihm sämtliche Kisten und sammelt die Münzen ein. Zudem solltet ihr einmal auf den Mülleimer schlagen und die hellbraunen Fässer kaputtmachen.

Geht die Treppe hinauf und betretet den Prisma-Platz. Sobald euch die Prinzessin darum bittet, schaut ihr euch den Mechanismus in der Mitte an. Geht anschließend nach rechts und rammt den blauen Stein mit eurem Hammer in den Boden. Marschiert nach links und springt zum gelben Knopf zwischen den beiden Blumen. Zieht so lange daran, bis eine weitere Blume entsteht. Lauft zu guter Letzt nach hinten und lokalisiert links neben dem Torbogen einen roten Stein, der aus der Wand ragt. Springt von unten dagegen, um den Mechanismus zu aktivieren.

Begebt euch zum Farbeimer, der zum Vorschein kommt, und versucht ihn zu öffnen. Schlagt mit dem Hammer auf ihn, woraufhin sich der Eimer lauthals beschwert. Sobald ihr einen Schrei hört, marschiert ihr den Weg zu eurer Rechten entlang. Im Laufe der Konfrontation müsst ihr den Farbeimer ausquetschen und anschließend gegen drei Shy Guys kämpfen. Dabei ist es egal, welche Karten ihr für eure Angriffe einsetzt: Eure Gegner kapitulieren jeweils nach einem beliebigen Treffer.

Färbt nach dem Kampf den farblosen Toad ein und erweckt seinen Artgenossen zu eurer Rechten auf die gleiche Weise zum Leben. Lauft nach links, bis ihr einen weiteren Toad seht, betretet sein Haus und übt das Kämpfen. Kleiner Tipp: Ihr müsst bei einem Sprungangriff genau dann die A-Taste drücken, wenn Mario den höchsten Punkt erreicht hat und nicht wenn er auf dem Gegner landet!

Verlasst das Haus und geht zurück zum Prisma-Platz. Marschiert nach dem Gespräch weiter nach links und springt von unten gegen den bunten Speicherblock. Färbt den Toad zu eurer Linken und betretet den Laden neben dem Block. Färbt gleich den nächsten Toad ein und redet mit dem Verkäufer zu eurer Rechten, der euch Kampfkarten verkauft.

Verlasst den Laden und färbt das Tor zu eurer Rechten ein. Ihr müsst so lange mit dem Hammer auf die weiße Fläche schlagen, bis sie komplett grün ist. Das Gleiche gilt für die vielen weißen Flecke, die ihr auf Boden und Wänden seht. Färbt ihr sie ein, dann erhaltet ihr zur Belohnung zumindest ein paar Münzen und manchmal eine Karte.

Kämpft gegen den Gumba, der sich hinter dem grünen Tor versteckt, und färbt den Toad auf der Treppe ein. Geht ganz nach oben und belebt den Toad auf der Parkbank wieder. Marschiert hinter der Treppe nach rechts und betretet die nächstbeste Nische mit dem Shy Guy. Kümmert euch um ihn und lauft weiter nach rechts, woraufhin euch der nächste Shy Guy überfällt. Färbt anschließend den Toad zu eurer Rechten ein und betretet das folgende Gebiet. Dort stoßt ihr gleich auf den nächsten farblosen Toad, hinter dem sich ein weiterer Shy Guy versteckt.

Geht nach vorne und schlagt mit dem Hammer auf die Blumen, um eure Farbe aufzufrischen. Folgt dem Hilfeschrei und öffnet die blaue Tür, um gegen den nächsten Shy Guy zu kämpfen. Öffnet die Tür erneut und sprecht mit dem Toad. Lauft ganz nach rechts und entfernt weiter vorne das Klebeband mit dem Bowser-Schriftzug, woraufhin eine Treppe entsteht. Geht sie hinab, marschiert nach links zum Prisma-Platz und färbt drei weitere Toads sowie sämtliche weißen Flecke.

Kehrt zur Treppe zurück und zerstört am oberen Ende die beiden Kisten, woraufhin euch drei Gumbas überfallen. Marschiert weiter hinauf, färbt den Schornstein, um einen ganzen Haufen Münzen zu ergattern, und schlagt mit eurem Hammer auf den Shy Guy, der neben dem Wasserfall steht. Ihr solltet im folgenden Kampf eine eurer besseren Kampfkarten einsetzen, um euren Gegner mit einem Schlag zu besiegen. Ansonsten saugt er eure Farbe aus, um sich zu regenerieren.

Färbt den Wasserfall und wartet, was passiert. Geht anschließend durch den Torbogen, der sich geöffnet hat, und folgt der Treppe, die euch zum roten Farbstern führt.