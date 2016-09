Paladins: Champions of the Realm

Die Hi-Rez Studios schicken ihren neuen Titel Paladins: Champions of the Realm ab sofort in die offene Beta-Testphase.

Alle Interessierten können sich den teambasierten Free-to-Play-Shooter damit ab sofort für PC und Mac sichern. Wer zuschlägt, den erwartet eine Mischung aus First-Person-Shooter und Charakter-Entwicklung über Sammelkarten. Für die offene Beta hat man zuvor verstärkt mit der bereits bestehenden Community zusammengearbeitet, um das Spiel weiter zu verbessern.

COO und Mitgründer Todd Harris kommentiert zum Start der offenen Beta: "Seit dem Start der geschlossenen Beta im letzten Jahr haben wir ununterbrochen am Gameplay und der User-Experience gefeilt. Paladins ist ein in einem Fantasy-Setting angesiedelter, humorvoller Team-Shooter, der vielseitige Charakter-Anpassungen mit Strategie vereint. Paladins ist Free-to-Play und wird es auch immer bleiben. Mit dem Start der offenen Beta kann jeder das Spiel von der Paladins-Webseite oder Steam herunterladen. Wir freuen uns darauf, den Titel einem noch viel größeren Publikum zu präsentieren und ihn zu weiter zu verbessern."

In der offenen Beta erwartet Spieler unter anderem eine neue Benutzeroberfläche, eine neue Match-Lobby, 17 Champions, mit "Verzauberter Wald" eine dritte Karte und mehr. Bezogen werden kann die Beta neuerdings auch via Steam. Der Download ist gratis.