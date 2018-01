Nächster Titel tritt in Konkurrenz zu PUBG

Paladins: Champions of the Realm

PlayerUnknown's Battlegrounds hat einen wahren Battle-Royale-Boom ausgelöst und einen Nachahmer nach dem anderen auf den Plan gerufen. Am erfolgreichsten ist beispielsweise Fortnite: Battle Royale von Epic Games unterwegs. Künftig werfen auch die Hi-Rez Studios in Paladins einen Battle-Royale-Ableger in den Ring.

Anlässlich der HRX 2018 hat Entwickler Hi-Rez Studios nun einen neuen Battle-Royale-Modus für seinen kostenfrei spielbaren Hero-Shooter Paladins: Champions of the Realm angekündigt. Dieser neue Modus, der dann in Konkurrenz zum aktuellen Schwergewicht PUBG treten soll, wird Paladins: Battlegrounds heißen.

Während Paladins als Hero-Shooter eher mit Overwatch konkurrierte, soll Paladins: Battlegrounds nun der erste Mix aus Hero-Shooter und Battle Royale werden. Zwar ist der Titel der Hi-Rez Studios nicht so populär wie beispielsweise Fortnite, sonderlich schmecken dürfte der neueste Aufspringer auf den Battle-Royal-Zug auch dieses Mal dem PUBG-Entwickler Bluehole nicht.

In Paladins: Battlegrounds sollen Partien künftig 20 Minuten dauern und auf riesigen Karten ausgetragen werden. Reittiere werden daher ein Schlüssel zum Erfolg sein. Derzeit befindet sich der Battle-Royale-Modus noch in einer frühen Alpha-Testphase; die Vollversion soll später im neuen Jahr 2018 erfolgen.

Daneben gab es zum eigentlichen Paladins ebenfalls Ankündigungen auf der Hi-Rez Expo 2018. Noch im Januar soll es größere Updates für das bestehende Spiel geben, darunter mit Moji der mittlerweile 35. Champion. Mit Team Deathmatch gibt es außerdem auch einen neuen Spielmodus sowie mit "Trade District" eine neue Map. Im Rahmen einer Twitch-Prime-Promotion gibt es außerdem auch ein neues Mount.