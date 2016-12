Paladins: Champions of the Realm

Die Hi-Rez Studios verfügen in ihrem Portfolio nicht nur über den erfolgreichen MOBA-Titel Smite. Auch Paladins ist schon länger erhältlich und hat nun einen weiteren Meilenstein erreicht.

Die Hi-Rez Studios haben ein neues Video veröffentlicht, in dem man bestätigt, dass der teambasierte Shooter Paladins mittlerweile mehr als fünf Millionen Spieler weltweit zählt. Das Spiel ist erst seit August via Steam Early Access auf dem PC erhältlich und war seither kontinuierlich unter den Top-20-Titeln auf dieser Plattform.

Anlässlich des Meilensteins bestätigten die Entwickler auch weitere Statistiken. So verbrachten die Spieler mittlerweile mehr als 2,9 Milliarden Minuten in Paladins, was umgerechnet 5.601 Jahren entspricht. Auch wurden bereits 2,2 Milliarden Kills im Spielverlauf vollzogen. Die meistgespielten Charaktere sind indes:

Skye – Flank

Fernando – Front Line

Viktor – Damage

Pip – Support

Die fertige Spielfassung soll irgendwann im kommenden Jahr 2017 für PC, PS4, Xbox One und Mac erscheinen.