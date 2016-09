Paladins: Champions of the Realm

Die Hi-Rez Studios schicken ihren neuen Titel Paladins: Champions of the Realm in Kürze auch auf Konsolen ins Rennen. Interessierte können sich nun für die Beta registrieren.

Der neue teambasierte Shooter der Smite-Macher soll bald auf Xbox One und PlayStation 4 in Form einer Beta verfügbar sein. Für den PC ist der Titel bereits als Early-Access-Spiel via Steam erhältlich und hat bereits eine Million Spieler für sich gewonnen.

Für die PS4 und Xbox One werden spezielle Anpassungen vorgenommen, insbesondere was die Steuerung betrifft. Diese wurde von Beginn an für Konsolen optimiert und von Konsolenspielern auch ausgiebig getestet. Davon könnt ihr euch nun selbst im Rahmen der Closed Beta überzeugen; die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Interessierte können sich hier für die Closed Beta von Paladins auf Xbox One oder hier für die Closed Beta von Paladins auf PlayStation 4 registrieren.