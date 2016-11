Ich mag mechanische Tastaturen, insbesondere die kleineren Varianten, die nicht so viel Platz auf dem Schreibtisch einnehmen. Von der Firma Ozone hatte ich bis jetzt noch nichts in den Fingern gehabt und war dementsprechend skeptisch, was die STRIKE Battle anging. Nach dem ersten Anschließen habe ich aber sehr schnell meine neue Lieblingstastatur gefunden. Sie fühlt sich hochwertig an, hat einen angenehmen Widerstand und Anschlag. Dazu noch der Oberkörper aus Aluminium, der das Gesamtpaket abrundet. Wenn ich nach einer Empfehlung für eine mechanische Tastatur gefragt werde, ist sie definitiv in den Top 3 dabei.