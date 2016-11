Overwatch kann mittlerweile 20 Millionen Spieler vorweisen und laut dem Geschäftsführer war auch das Halloween-Event ein Erfolg. Weitere Zusatzinhalte sollen in Zukunft folgen.

Mike Morhaime, CEO von Blizzard Entertainment, hat mitgeteilt, dass das Halloween-Event in Overwatch ein voller Erfolg war. So kann man sich in Zukunft auf weitere Zusatzinhalte und spezielle Themenveranstaltungen im Spiel freuen.

"Die beiden Events, die wir bis jetzt im Spiel hatten, bestätigten unser großartiges Modell für zusätzliche Spielinhalte. Wir haben herausgefunden, dass die Spielergemeinde stimuliert wird und in statistischer Hinsicht eine sehr hohe Beteiligung an den Events vorzuweisen ist. Ihr solltet also in Zukunft weitere Veranstaltungen ähnlich wie die Sommerspiele oder Halloween erwarten. Außerdem wird es neben Events auch zusätzliche Inhalte geben, welche wir zu einem späteren Zeitpunkt preisgeben werden", erklärt Morhaime.

Das Studio hat außerdem bekanntgegeben, dass Overwatch die Marke von 20 Millionen registrierten Spielern erreicht hat und zwar schneller als jeder andere Titel des eigenen Portfolios. Vielleicht erwarten uns ja bereits an diesem Wochenende auf der BlizzCon 2016 genauere Details. Wir halten euch auf dem Laufenden.