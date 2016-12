Passend zur Jahreszeit wird Blizzard Entertainment im MOBA-Titel Overwatch ein weihnachtliches Event starten. Nun hat man hierfür schonmal den Termin genannt.

Via Twitter kündigte Blizzard Entertainment heute ein Weihnachts-Event zu Overwatch an. Dieses wird bereits in der kommenden Woche am 13. Dezember 2016 beginnen. Details zum Event sind bis dato im Übrigen noch rar gesäht.

Der Tweet zum Event im Online-Shooter zeigte lediglich ein kurzes Video, in dem eine verschneite Version der Karte "King's Row" zu sehen war. Die Aktion wird die dritte zeitlich limitierte ihrer Art in Overwatch sein. Zuvor gab es solche Events bereits anlässlich den Olympischen Spielen sowie zu Halloween. In diesen stand jeweils ein zusätzlicher Spielmodus für begrenzte Zeit zur Verfügung. Außerdem erwarteten euch zahlreiche kosmetische Gegenstände. Das Winter-Event wird vermutlich in eine ähnliche Richtung gehen.