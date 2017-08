Blizzard Entertainment hat Nägel mit Köpfen gemacht und das Event "Sommerspiele" in Overwatch auch für dieses Jahr angekündigt. Wir verraten euch, was euch dabei auf den Plattformen PC, PS4 und Xbox One erwartet.

Die diesjährigen "Sommerspiele" im Kassenschlager Overwatch beginnen am 08. August 2017, wie Blizzard nun offiziell bekanntgab. Dabei könnt ihr wieder neue Skins und Updates zum Spielmodus Lucioball abstauben. Zudem kehren auch diverse kosmetische Gegenstände aus dem Vorjahr zurück.

Für begrenzte Zeit soll Lucioball in Overwatch wieder spielbar sein, wobei ihr dieses Mal in einem neuen Stadion in Sydney antreten dürft. Die vorherige Map in Rio ist aber ebenfalls wieder mit von der Partie. Weiterhin wurden die Regeln etwas verändert, so dass beispielsweise der Ultimate von Lucio überarbeitet wurde. Sogar einen Ranglisten-Modus wird es diesmal geben.

Neben bereits erwähnten kosmetischen Gegenständen gibt es auch Skins, Sprays und Emotes aus dem Vorjahr, so dass Spieler, die die Items damals verpasst hatten, diese ebenfalls noch einheimsen können. Die Inhalte aus 2016 werden dabei zu reduzierten Preisen angeboten: Legendäre Skins kosten 1.000 Credits, epische Skins 250 Credits und auf der Rare-Stufe werden 75 Credits fällig. Für die 2017er-Items sind es 3.000 Credits auf der Stufe Legendary, 750 Credits auf Epic, 225 Credits auf Rare und 75 Credits für einen Gegenstand auf einer gewöhnlichen Stufe.

Die Sommerspiele 2017 in Overwatch finden vom 08. bis zum 29. August statt.