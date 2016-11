Wir zeigen euch im monatlichen Rhythmus, wie gut die Helden aus dem Shooter Overwatch derzeit aufgestellt sind. Wer sind die derzeit besten Charaktere? Von wem lasst ihr lieber erstmal die Finger?

Der Helden-Shooter Overwatch hat derzeit insgesamt 22 Helden mit individuellen Fähigkeiten sowie Stärken und Schwächen zu bieten. Im Verlauf der Zeit finden sich die Spieler immer besser mit den Charakteren zurecht, knobeln neue Strategien sowie Konter aus und reizen das Potenzial immer weiter aus. Die Konsequenz: Das sogenannte Meta-Game entwickelt sich ständig weiter, so dass einige Helden zu bestimmten Zeitpunkten effektiver sind als andere.

Overwatch Tier-Liste November

Mithilfe unserer Tier-Liste – also einer in Stufen gestaffelten Übersicht – wollen wir euch zeigen, welche Overwatch-Charaktere derzeit besonders effektiv sind und welche es nicht sind – inklusive Erklärung. Diese Liste werden wir im monatlichen Rhythmus aktualisieren und natürlich auch anpassen.

Tier 1

Lucio

Reinhardt

Erklärung:

Mittlerweile haben sich mal wieder die beiden bekannten Gesichter auf dem obersten Rang etabliert. Das liegt vor allem daran, dass diese beiden Helden – also Lucio und Reinhardt - in nahezu jeder Partie und jeder Map zum Einsatz kommen können, ohne etwas von ihren Stärken einzubüßen. Gerade Lucio ist nach wie vor unglaublich flexibel, so dass er selbst auf höheren Rängen des Competitive Mode immer eine sichere Wahl ist. Reinhardt hingegen ist auf Seiten der Tanks stets ein solider Teamkamerad. Zwar hatte er in den vergangenen Wochen aufgrund vieler sogenannter Dive-Kombos kurzzeitig etwas an „Wert“ verloren, doch mittlerweile ist er zu alter Stärke zurückgekehrt. Egal ob Payload oder Kontrollpunkt – Reinhardt ist nahezu immer eine gute Wahl.

Tier 2

Zarya

Erklärung:

Huch, auf der zweiten Stufe steht derzeit nur ein einziger Held? Ja, ihr habt richtig gesehen. Eigentlich müsste diese Stufe „Tier 1.5“ heißen, denn Zarya steht nur sehr knapp unter den beiden Führenden. Sie ist in nahezu jedem halbwegs ambitionierten Team zu finden. In den Händen eines relativ guten Spielers ist sie ein Segen für jede Gruppe, da sie nicht nur ihre Kameraden schützt, sondern mithilfe ihrer ultimativen Fähigkeit sowohl Gegner kontrollieren als auch Teamkills vorbereiten kann. Allerdings bedarf es ein Grundmaß an Koordination, um das enorme Potenzial von Zarya möglichst gut ausschöpfen zu können.

Tier 3

Genji

Soldier: 76

Ana

Pharah

McCree

Mercy

Reaper

Zenyatta

Roadhog



Erklärung:

Auf der dritten Stufe der Rangliste finden wir eine bunte Mischung von insgesamt neun verschiedenen Helden. Bei den offensiven Kräften stechen momentan vor allem Reaper und Solider: 76 heraus, die beide viel Schaden verursachen können und über mächtige ultimative Fähigkeiten verfügen. Hinzu kommt noch McCree, der nach einigen Nerfs und Buffs derzeit ein rundum brauchbarer „Damage Dealer“ darstellt. Mercy ist die Allround-Heilerin, die über die beste Einzelheilung verfügt, jedoch nicht ganz so flexibel spielbar ist wie Lucio. Zenyatta hat nach seinem einstigen Buffs etwas von seinem Höhenflug eingebüßt, da sich die Gegner mittlerweile auf ihn eingestellt haben. Dennoch ist seine Mischung aus Schaden, Unterstützung und Heilung auch weiterhin sehr wertvoll. Danach folgt Roadhog der eine Art offensiver Tank ist und zudem noch über eine gute Selbstheilung verfügt. Helden auf dieser Stufe sind eigentlich nie eine schlechte Wahl.

Tier 4

Hanzo

Junkrat

Mei

Torbjorn

Symmetra

D.va

Tracer

Winston

Widowmaker

Erklärung:

Vor allem bei Hanzo wird es sicherlich erneut den ein oder anderen Aufschrei bei den Overwatch-Fans geben. Immerhin ist der Bogenschütze nicht zuletzt dank seiner populären Ulti sehr gefährlich. Er ist zudem recht mobil, bedarf jedoch einer guten Kenntnis der Level-Geographie und hat es auf der Flucht recht schwer. Torbjorn und Symmetra sind als Verteidiger mitunter Gold wert und können Partien in dieser Rolle entscheidend prägen. Im Angriff sind sie jedoch deutlich weniger effektiv und zudem schnell auszukontern. In Tier 4 abgerutscht ist hingegen Tracer. Zwar ist sie aufgrund ihrer Geschwindigkeit und der Agilität auch weiterhin ein vor allem nerviger Gegner. Allerdings haben sich die meisten Spieler mittlerweile darauf eingestellt und können sie besser kontern. Nur geübte Shooter-Recken dürften Tracer in höheren Rängen erfolgreich spielen. Bleibt noch Mei, die in geübten Händen ein wahrer Albtraum für die Gegner sein kann – vor allem nach ihrem kürzlich erfolgten Buff. Doch auch bei ihr ist Übung und vor allem das richtige Timing nötig, um sie voll zur Entfaltung zu bringen. Winston und Widowmaker komplettieren diesen Heldenrang: Beide sind potenziell gar nicht mal so schlecht, sind jedoch oftmals zu situativ und benötigen – im Fall von Widowmaker – einiges an Können.

Tier 5

Bastion

Erklärung:

Jaja, wir wissen das Bastion in der richtigen Konstellation ein wahres Schadensmoster sein kann. Immerhin hat er in der Geschützform den höchsten DPS-Wert des gesamten Spiels. Doch gleichzeitig ist er in der besagten Form auch sehr verwund- und konterbar, so dass er nur selten voll zur Geltung kommt. Gepaart mit einem Reinhardt samt Schild ist er in der Verteidigung Gold wert, doch abseits davon gibt es bessere Helden seiner Klasse. An dieser Faktenlage hat sich auch mit den jüngsten Updates nichts geändert, so dass er auch weiterhin auf dem letzten Platz steht – noch immer ganz alleine.