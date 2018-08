Blizzard hat mit der neuen Spielemarke Overwatch mal wieder voll ins Schwarze getroffen und die Spieler in Scharen angezogen. Wer bislang noch nicht dabei ist, erhält nun die nächste kostenlose Probiermöglichkeit.

Das Online-Actionspiel Overwatch zählt seit geraumer Zeit weit über zehn Millionen Spieler. Wer der aktiven Community bisher noch nicht angehört, der kann sich den Titel in Kürze aber mal wieder ganz gefahrlos und ohne damit verbundene Kosten näher ansehen.

Blizzard Entertainment hat nun nämlich das nächste kostenlose Spiel-Wochenende offiziell angekündigt, das noch im laufenden Monat August steigen soll. Die Probier-Phase soll am Donnerstag, den 23. August 2018 beginnen und anschließend bis zum 27. August andauern. Das Beste dabei: Dieses Mal kommen mit dem PC, der PS4 und der Xbox One alle drei unterstützten Plattformen in den Genuss der Testphase.

Teilnehmende Spieler haben dann auch die Chance, sie vom aktuellen Ingame-Event zu überzeugen. Derzeit laufen nämlich die Sommerspiele 2018, in deren Rahmen sich etliche kosmetische Skins und Gegenstände freispielen lassen. Der Download der kostenlosen Probierversion ist via Battle.net-App, PlayStation Store und Microsoft Store möglich und freigespielte Skins & Co. können beim anschließenden Kauf der Vollversion natürlich wie gewohnt übernommen werden.