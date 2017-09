Nächstes kostenfreies Wochenende steht an

Millionen an Spielern konnte Blizzard Entertainment bereits für den aktuellen MOBA-Blockbuster Overwatch gewinnen. Wer dennoch noch nicht dabei ist, der hat nun wieder die Chance dazu, sich kostenlos überzeugen zu lassen.

Blizzard hat nämlich das nächste Wochenende angekündigt, an dem ihr in einer speziellen Promo-Aktion Overwatch vollumfänglich für lau zocken könnt. Der Startschuss soll am 22. September fallen; die Free-Play-Aktion läuft anschließend bis zum 25. September 2017.

Leider könnt ihr den Client hierfür nicht vorab per Pre-Load sichern, so dass ihr den Download auch erst zum Wochenende starten könnt. Nach der Installation erhaltet ihr alle Inhalte außer den kompetitiven Spielmodus an die Hand. Damit werdet ihr beispielsweise auch Loot-Boxes verdienen können.

Wer sich nach der kostenfreien Testphase für einen Kauf entscheidet, der kann alle Fortschritte vom Wochenende in die Vollversion übernehmen. Dabei müsst ihr lediglich beachten, dass ihr anschließend den gleichen Account bei Blizzard, Sony oder Xbox Live nutzt.