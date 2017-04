In der kommenden Woche wird Blizzard Entertainment voraussichtlich ein neues Event zu Overwatch ankündigen, doch auch der nächste neue Charakter lässt offenbar nicht mehr zu lange auf sich warten.

Der nächste spielbare Charakter im Erfolgstitel Overwatch lässt voraussichtlich deutlich weniger lang auf sich warten, als zunächst vermutet. Das legen nun zumindest neue Aussagen von Game Director Jeff Kaplan nahe.

Nachdem viele Fans zuletzt bereits Doomfist als neuen Helden erwarteten, wurde aber zunächst Orisa veröffentlicht. Ob Doomfist als Nächstes auf dem Plan von Blizzard steht ist zwar weiterhin nicht bekannt, allerdings ist der neue Charakter schon sehr weit fortgeschritten.

So führt Kaplan gegenüber IBTimes aus: "Ja! Ich weiß absolut, wer der nächste Held sein wird. Dieser nächste Held ist in der Entwicklung schon sehr weit fortgeschritten, so dass wir schon an einem Punkt angelangt sind, an dem wir den Helden gestalten und viele aggressive Spieltests durchführen. Wir wissen, wer dieser Held und was seine Fertigkeiten sein werden und wie diese interagieren werden."

Während dieser neue Helde also nicht mehr zu lange auf sich warten lassen sollte, befinden sich weitere Charaktere bereits in einer Prototypen-Phase, so Kaplan. Für Nachschub sollte also auch in den kommenden Monaten gesorgt sein.