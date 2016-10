Das europäische eSports-Team Misfits hat das erste großes Preisgeld der Overwatch Open gewonnen. Im Finale setzte sich das Team gegen das favorisierte Team EnVyUs durch.

Der MOBA-Titel Overwatch blickt bislang noch auf eine junge kompetitive Geschichte zurück, doch nun wurde das erste Grand Final der Overwatch Open absolviert. Überraschend hat dabei das europäische eSports-Team Misfits den Sieg und damit auch 100.000 US-Dollar Preisgeld davon getragen.

Im Finale setzte sich Misfits als Underdog gegen das favorisierte Team EnVyUs durch, obwohl man erst drei Wochen vor dem Grand Finale zwei neue Spieler in das Team integriert hatte. EnVyUs auf der Gegenseite war seit der gamescom im August in Overwatch ungeschlagen. Dennoch ging das Duell am Ende mit 3:1 an Misfits.

Insgesamt wurden in den Overwatch Open 300.000 US-Dollar an Preisgeld an zwölf verschiedene Teams ausgeschüttet. Es war das bislang größte Turnier in Overwatch.