Blizzards Overwatch war ohnehin bereits ein absoluter Erfolg; dieser hält weiterhin an, denn nun konnte der Entwickler das Erreichen eines weiteren Meilensteins verkünden.

Wie das Unternehmen via Twitter bestätigte, hat der Actiontitel Overwatch nun die nächste Marke an registrierten Nutzern geknackt. So bringt es das weltweit erfolgreiche Spiel nunmehr auf über 30 Millionen registrierte Spieler.

Overwatch war erst vor rund elf Monaten im vergangenen Jahr für PS4, PC und Xbox One veröffentlicht worden. Seitdem hält das Spielerwachstum nahezu linear an. In der ersten Woche fanden sich damals sieben Millionen Spieler, anschließend gingen die Nutzerzahlen fast konstant nach oben.

Im August letzten Jahres wurden dann 15 Millionen Spieler vermeldet, im Oktober waren es schon 20 Millionen. Bis Ende Januar verkündete Blizzard dann das Erreichen von 25 Millionen Spieler.