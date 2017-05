Jubiläums-Event, Gratis-Wochenende + Game of the Year Edition

Blizzard Entertainment hat anlässlich des ersten Jahrestags von Overwatch einige Ankündigungen getätigt. So gibt es nicht nur ein passendes Jubiläums-Event, auch die Game of the Year Edition wurde nun offiziell bestätigt.

Zum ersten Jubiläum des so erfolgreichen Overwatch wird Blizzard wieder ein neues saisonales Ereignis im Spiel abhalten. Das Jubiläums-Event beginnt am Dienstag, dem 23. Mai; einen einstimmenden Trailer gibt es im Anschluss an diese Meldung.

Damit aber nicht genug, denn zusätzlich zum Jubiläum veranstaltet Blizzard auch ein Gratis-Wochenende vom 26. bis 29. Mai. In diesem Zeitraum stehen Interessierten alle Helden und Karten in den verschiedenen Spielmodi frei zur Verfügung. So könnt ihr euch selbst ein ausgiebiges Bild vom Titel machen, solltet ihr euch diesen nicht ohnehin bereits zugelegt haben. Entscheidet ihr euch anschließend zum Kauf, bleiben eure erreichten Fortschritte erhalten.

Zu guter letzt wurde auch die Game of the Year Edition von Overwatch offiziell angekündigt; um diese rankten sich zuvor bereits entsprechende Gerüchte. Diese wird als digitale Version ab dem 23. Mai 2017 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein und folgende Inhalte bzw. Extras - mitunter für weitere Blizzard-Spiele - enthalten: