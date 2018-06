Mit Overwatch hat Blizzard Entertainment einmal mehr ins Schwarze getroffen und auch die professionelle Overwatch League findet durchaus Anklang. Das äußert sich nun auch im Ticketverkauf für das offizielle Final-Event.

Wie Blizzard Entertainment nun bestätigte, ist das Finale der professionellen Overwatch League komplett ausverkauft. Die Fans der Liga haben mehr als 20.000 Tickets für das Event im Barclays Center in New York erworben und sollen dafür sorgen, dass das größte eSports-Event dort zu einem Erfolg wird.

Innerhalb von zwei Wochen nach dem Verkaufsstart waren alle Tickets für das Liga-Finale vergriffen. Der Wettkampf, in dem die Champions der weltweit ersten globalen eSports-Liga mit in Städten beheimateten Teams gekrönt werden, findet vom 27. bis 28. Juli in Brooklyn, New York, statt.

League Commissioner Nate Nanzer kommentiert: "Wir haben schon immer gewusst, dass die Overwatch League viele fantastische und ambitionierte Fans hat, aber damit haben selbst wir nicht gerechnet. Wir können es kaum erwarten, in einem ausverkauften Haus und zugleich einer der weltweit führenden Sport- und Unterhaltungsarenen zu spielen. Wir freuen uns bereits darauf, mit der Hilfe unseres Übertragungsteams, unserer Partner und des Barclays Centers nicht nur allen Besuchern vor Ort, sondern auch Millionen Onlinezuschauern da draußen eine erstklassige Show zu bieten."

Die erste Overwatch League war am 10. Januar gestartet. Das Finale von Phase 4 ist für den 17. Juni angesetzt. Daran schließen sich vom 11. bis zum 21. Juli in der Blizzard Arena Los Angeles in Burbank, Kalifornien die Playoffs an.