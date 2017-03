Einen wichtigen Helden belegen und ohne Geldzahlung ein Match sabotieren. Solche Vorfälle ereignen sich derzeit in Overwatch. Und die Verantwortlichen? Die ziehen sich aus der Verantwortung.

Wenn in Overwatch ein Team-Mitglied sich weigert, aktiv am Match teilzunehmen und damit bewusst seine Kameraden sabotiert, ist die Runde eigentlich gelaufen. Einige besonders perfide Spieler versuchen derzeit, aus diesem Ärgernis Profit zu schlagen. Sie verweigern die Teilnahme am Kampf, sollte ihnen nicht ein Geldbetrag überwiesen werden. In der Team-Lobby lassen sie die Team-Mitglieder wissen, dass sie beispielsweise 5 Dollar per PayPal überweisen sollen, damit keine beabsichtigte Niederlage herbeigeführt wird.

Ein Overwatch-Spieler, der mit solch negativem Verhalten in Berührung gekommen ist, berichtet von seinen Erfahrungen und seinen Versuchen, entsprechende Personen, die sich versuchen zu bereichern, zu melden. "Er ist buchstäblich in den Kampf gerannt, um sich ins Feuer zu werfen. Noch schlimmer ist, dass er sich sofort Ana geschnappt hat. Ganz offensichtlich hat niemand den Kerl bezahlen wollen, weswegen wir vernichtet wurden."

Weil ein solches Verhalten natürlich nicht Schule machen soll, meldete der Spieler den Vorfall an den Kunden-Service von Blizzard. Von dort wurde die Verantwortung sofort zu Sony geschoben, da es sich um die Konsolenversion handelte. Sony dagegen verwies erneut auf Blizzard. "Ich habe mich bei Sony gemeldet und nach weiteren 45 Minuten kam nichts heraus. Warum auch? Sony ist es egal, was in einem Blizzard-Spiel passiert. Sie werden keine zahlenden Accounts komplett bannen."

Während es bei Problemen mit der PC-Version von Overwatch kein Problem ist, einen Spieler zu melden, ist derselbe Versuch im Falle einer Konsolenversion äußerst kompliziert. Hoffentlich setzt sich dieser Trend nicht fort, nun, da sich offensichtlich keine Partei in der Verantwortung sieht, einzugreifen.