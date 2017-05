Passend zum ersten Geburtstag von Overwatch, scheint eine Game of the Year-Edition des gefeierten Titels in Planung zu sein.

In dem letzten Jahr hat Blizzard für Overwatch einiges an Lob und viele Auszeichnungen erhalten. Um den Geburtstag gebührend zu feiern, scheinen die Kalifornier eine Game-of-the-Year-Edition des Titels veröffentlichen zu wollen, die ein paar zusätzliche Inhalte parat hat.

Auf Xbox Live ist bereits ein Markplatz-Eintrag aufgetaucht, der die Inhalte des Pakets enthüllt. So werden neben dem Hauptspiel, zehn Loot Boxen, die Origin Skins für fünf Helden, Baby Winston als Haustier für World of Warcraft-Spieler und Tracer als Held für Heroes of the Storm enthalten sein.

Erscheinen soll die Edition bereits am 23. Mai. Bisher wurde jedoch noch kein Preis genannt. Eine offizielle Ankündigung dürfte jedoch bald stattfinden.