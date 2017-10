Erste Inhalte aus dem anstehenden Halloween-Event zu Overwatch sind bekanntgegeben worden. Im Oktober könnt ihr wieder neue Inhalte für eure Lieblingshelden sammeln.

Auch in diesem Jahr wird es in Overwatch wieder ein Event zu Halloween geben. Via Twitter hat das Entwicklerstudio Blizzard Entertainment einen ersten Vorgeschmack auf neue Skins für die Helden McCree und Reaper geliefert. Das Event wird dieses Jahr laut einem veröffentlichten Händlerposter bereits am 10. Oktober starten. Letztes Jahr begann das Event am 16. Oktober. Lange muss man sich also nicht mehr gedulden und man darf gespannt sein welche anderen Charaktere neue Outfits spendiert bekommen. Weitere kosmetische Inhalte der Loot Boxen wurden noch nicht veröffentlicht.

Außerdem ist unbekannt ob es einen neuen Spielmodus geben wird oder der alte Modus erneut spielbar ist. Im letzten Jahr musste man diverse Gegnerwellen von Dr. Junkenstein aufhalten.

Für Reaper ist es bereits der zweite Halloween-Skin. 2016 gab es ein Kostüm, welches dem Helden einen leuchtenden Kürbiskopf verpasste. Wer den Skin verpasst hat, der kann dieses Jahr zuschlagen und ihn seiner Sammlung hinzufügen. Ein Event in Overwatch dauert rund drei Wochen an. Man kann also davon ausgehen, dass an Halloween dem 31. Oktober Schluss sein wird. Zum Ende des Jahres wird es aber mit Sicherheit wieder eine weihnachtliche Aktion geben.