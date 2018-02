Regelmäßig bringt Blizzard neue Helden auf die Schlachtfelder von Overwatch. Durch einen eher unscheinbaren Tweet könnte das Unternehmen nun den nächsten spielbaren Charakter enthüllt haben.

Blizzard veröffentlichte einen Beitrag auf Twitter, der eventuell auf einen neuen Helden hinweist, der uns in Overwatch demnächst erwarten könnte. In einem Einsatzbericht der Operation „Weiße Kuppel“, taucht ein Name auf, der Spielern bisher nicht bekannt ist und demnach eventuell bald per Update im Spiel auftauchen könnte.

Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen Gefreiten namens Emre Sarioglu. Obwohl ihn niemand kennt, wird er dort in einer Riege mit den Charakteren Reinhardt, Torbjörn und Ana genannt. Denkbar also, das wir ihn in einem zukünftigen Update in Overwatch selber spielen dürfen. Dafür spricht auch, dass es nicht das erste Mal wäre, das Blizzard einen neuen Helden auf diese Weise anteasert. Bereits die spielbaren Charaktere Orisa und Doomfist tauchten außerhalb des Spiels auf, bevor sie offiziell als spielbare Helden angekündigt wurden.

Was genau Emre Sarioglu für ein Held ist und welche Spezialfähigkeiten er mitbringt, ist natürlich ebenso ungewiss wie ein Release des potenziellen Helden. Sobald wir mehr wissen, erfahrt ihr es aber natürlich bei uns.