Erneut erhält ein Charakter aus Overwatch eine komplette Überarbeitung. Diesmal trifft es einen kleinen schwedischen Vertreter aus dem Heldenportfolio.

Die Entwickler von Blizzard Entertainment nehmen sich nach Symmetra erneut einen Charakter aus Overwatch vor, der komplett überarbeitet wird. Diesmal trifft es Torbjörn. Als Ziele sind ein besseres Spielgefühl und vor allem mehr Effizienz gesetzt.

Durch sein Geschütz ist der schwedische Zwerg auf einigen Karten derzeit nützlicher als auf anderen. Das Team von Overwatch probiert derzeit mit einer Version, in der das Geschütz geworfen werden kann und sich selbst aufbaut. Der Hammer würde also nur noch für die Reparatur eingesetzt werden. Der Wurfradius soll sich an die Reichweite der Pulsbombe von Tracer anpassen. Schließlich wird auch die ultimative Fähigkeit "Geschmolzener Kern" entfernt und als eine abgeschwächte Standard-Variante eingebaut werden. Details zu einer neuen ultimativen Fähigkeit gibt es bisher noch nicht.

Die Änderungen an Torbjörn sind noch nicht final, aber die Überarbeitung des Charakters ist so gut wie sicher. Wir halten euch auf dem Laufenden was den Zwerg betrifft. Overwatch kann auf der PlayStation 4, Xbox One und dem PC gespielt werden.