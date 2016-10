Der Overwatch-Timer, an dessen Ende der Charakter Sombra wartete, ist abgelaufen, ohne echtes Ergebnis. Ein Ende der langen Einführung der Spielfigur ist also weiterhin nicht in Sicht.

Der Overwatch-Countdown für Sombra ist abgelaufen, doch der neue Charakter wurde weder komplett enthüllt, noch freigechaltet. Im Gegensatz zu Anas Prozess, die angeteasert und kurz darauf veröffentlicht wurde, zieht sich die Wartezeit auf Sombra in die Länge. Die Zeit wurde seit August heruntergezählt, sodass die Erwartungen entsprechend hoch waren. Alles was nach dem Ende passierte war ein Update der Website, mit dem Hinweis, dass Sombra Bastion kompromittiert hätte. Auch im Quellcode der Seite wurden keine weiteren Informationen gefunden.

Gleichzeitig wurde ein kleines Overwatch-Update ausgerollt. Findige Spieler haben kleinere Veränderungen an Bastions Siegespose entdeckt. Laut des Overwatch-Subreddits blinken einige Skins des Roboters in Morsezeichen SOMBRA. Also nur ein weiterer Krumen auf dem Weg zur vollständigen Enthüllung. Möglicherweise müssen wir uns also noch bis zur BlizzCon gedulden.