Mehr als 1.200 Teams aus Nordamerika und Europa haben in den vergangenen zwei Wochen um einen Platz in der Gruppenphase der Contenders-Einsteigerliga gekämpft.

In Europa haben es diese im obigen Bild abgebildeten Teams in die Gruppenphase geschafft und werden - ebenso wie die 16 Teams in Nordamerika - innerhalb ihrer Gruppe in einem doppelten Rundenformat gegeneinander antreten. Somit werden sie im Verlauf der nächsten zwei Wochen zweimal gegen jeden ihrer Gegner kämpfen.

Auf twitch.tv/overwatchcontenders beginnt die Übertragung der europäischen Gruppenphase beginnt am Samstag, dem 17. Juni um 20:00 Uhr MESZ. Die Gruppenphase für Nordamerika folgt am Montag, dem 19. Juni um 2:00 Uhr MESZ. Alle Neuigkeiten und Informationen rund um die Saison sowie den konkreten Zeitplan hält zudem OverwatchContenders.com für euch parat.

Die siegreichen Teams der Gruppenphase werden sich am 01. und 02. Juli in den Playoffs gegenüberstehen. Am Ende winkt für jede Region ein Preispool von 50.000 US-Dollar.