Blizzard Entertainment hat vor einiger Zeit ja bereits eine professionelle eSports-Liga rund um Overwatch samt offizieller Unterstützung angekündigt. Diese erhält nun auch einen Unterbau auf aufstrebende Amateur-Spieler.

Mit Overwatch Contenders wurde nun eine Einstiegsliga zur Overwatch League seitens Blizzard Entertainment angekündigt. Diese soll in diesem Sommer in Nordamerika und Europa starten. Dabei können sich künftige Spitzenspieler beweisen und sich einen Namen in der eSports-Szene von Overwatch aufbauen, um sich für höhere Aufgaben in der professionellen Overwatch League zu empfehlen.

Während für Nachwuchsprofis Overwatch Contenders eingerichtet wird, gibt es für aufstrebende Teams die Overwatch Oopen Division. Dabei handelt es sich um eine Turnierserie für Spieler auf Meisterniveau und höher. Diese findet in ausgewählten Regionen rund um den Globus statt. Ab 2018 erhalten darüber Nachwuchsteams eine Möglichkeit, so in die Ligen der Overwatch Contenders der jeweiligen Regionen zu kommen. Details diesbezüglich folgen in Kürze.

Details zu Overwatch Contenders gibt es auf der offiziellen Webseite www.OverwatchContenders.com sowie in diesem Blog-Eintrag.