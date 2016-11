Blizzard greift durch: Über 1.650 Cheater wurden von chinesischen Overwatch-Servern verbannt. Einige von ihnen verfügten über delikate Namen.

Der chinesische Arm von Blizzard hat jetzt bei seinem Vorzeige-Shooter Overwatch durchgegriffen und über 1.650 Cheater von dessen Server verbannt. Das berichtet Polygon mit Berufung auf das offizielle chinesische Forum des Herstellers. Die Cheater können dauerhaft nicht mehr an einem populärsten Titel diesen Jahres teilnehmen.

Eine leicht humoristische Seite hatte die Sache dann aber doch, denn es wurden gleichzeitig auch einige Namen der verbannten Cheater publik - und einige von ihnen haben es durchaus in sich, sofern man der englischen Sprache einigermaßen mächtig ist. So lauten sie etwa “Killing you makes me tired”, “The world needs ass”, “Call me the God of Bitches” oder “I do not like loneliness”.