Seit Mai 2016 und damit fast zwei Jahren erfreut sich Blizzard Entertainment am Erfolg des Online-Actionspiels Overwatch. Eine frische Rabattaktion soll zum Frühlingsanfang neue Spieler anlocken.

Seit der Veröffentlichung zählt Blizzards Overwatch zu den erfolgreichsten Titeln seiner Zunft und avancierte schnell zur nächsten Erfolgsgeschichte des Entwicklers. Wer dennoch bislang einen Bogen um das Online-Actionspiel gemacht hat, der bekommt nun eine passende Gelegenheit geliefert, doch noch einzusteigen.

Anlässlich des Frühlingsanfangs bietet Blizzard nämlich eine offizielle Rabattaktion rund um Overwatch an. Seit gestern Abend um 18:00 Uhr und noch bis zum 03. April um 09:00 Uhr deutscher Zeit könnt ihr euch dem Helden-Shooter anschließen und die Standard Edition für den PC zum Sonderpreis von 19,99 Euro via Blizzard Shop kaufen.

Auch wer bereits zugeschlagen hat, kann profitieren, denn diese Spieler können ihre Standard Edition im Laufe des Aktionszeitraums für nur 10,00 Euro auf die Game of the Year Edition aufwerten. Zusätzlich zu allen Helden, Karten und Features enthält die Game of the Year Edition eine Fülle an Bonus-Inhalten und Extras im Overwatch-Stil für verschiedene Spiele von Blizzard Entertainment.

Bei teilnehmenden Händlern sowie im Xbox Store können auch Konsolenspieler kostengünstig zuschlagen, denn dort gibt es die Game of the Year Edition ebenfalls zum rabattierten Preis.