Blizzard Entertainment hat mit Overwatch auf PC, PS4 und Xbox One voll ins Schwarze getroffen. Die Community ist kontinuierlich angewachsen und damit das auch so bleibt hat man nun auch wieder frische Inhalte in Aussicht gestellt. Wir verraten euch hier, was auch als Nächstes erwartet.

In einem neuen Entwicklervideo hat Blizzard Entertainment frische Inhalte zum Online-Actionspiel Overwatch für PC, PS4 und Xbox One angekündigt. Diese sollen in Kürze veröffentlicht werden und können mitunter bereits via PTR getestet werden.

So wird es künftig mit Deathmatch einen echten Klassiker unter den Spielmodi von Actiontiteln geben. Dieser neue Modus kann in Overwatch nun auf dem PTR ausprobiert werden. Es handelt sich - Kenner derartiger Titel wissen Bescheid - um einen unkomplizierten Spielmodus, in dem Spieler und auch Teams schlicht um möglichst viele Kills kämpfen.

Im klassischen Deathmatch kämpfen acht Helden darum, am schnellsten 20 Kills zu erreichen. Daneben gibt es die teambasierte Variante Team-Deathmatch, in dem zwei Mannschaften bestehend aus sechs Spielern gegeneinander antreten. Es gewinnt das Team, das als erstes 30 Kills für sich verbuchen kann. Mercys Wiederauferstehung zieht Kills von den Gesamtpunkten des gegnerischen Teams ab.

Ergänzend zu den Modi gibt es auch eine neue Deathmatch-Karte namens "Chateau Guillard" für das klassische Deathmatch. Ansonsten wurden mehrere alte Karten für die Modi angepasst.