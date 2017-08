Blizzard Entertainment möchte mit der Overwatch League eine professionelle Liga rund um den erfolgreichen Multiplayer-Shooter für PS4, Xbox One und PC etablieren. Nun fanden sich zwei weitere Metropolen, die Teams stellen werden.

Wie der Kult-Entwickler in einer Pressemeldung bestätigte, werden auch die Weltstädte London und Los Angeles in der Overwatch League mit von der Partie sein. Damit bringt es die professionelle eSport-Liga, in der es auch Einiges an Geld zu verdienen gibt, auf nunmehr neun Teams, die Großstädte in Asien, Europa und Nordamerika repräsentieren.

eSports-Organisator Jack Etienne von Cloud9 erwarb das Team für London, mit Stan und Josh Kroenke kauften sich zwei Größen der Sportindustrie indes mit einem Team in Los Angeles ein. Bereits im vergangenen Monat waren die ersten sieben Teamverkäufe durch Blizzard Entertainment kommuniziert worden.

Bobby Kotick, CEO von Activision Blizzard, kommentiert die neuesten Entwicklungen wie folgt: "Die Overwatch League hat weiterhin eine großartige Dynamik. Wir freuen uns, Jack Etienne von Cloud9 sowie Stan und Josh Kroenke von den LA Rams, Arsenal FC, Denver Nuggets und Colorado Avalanche zu unserer aussergewöhnlichen Gruppe an Overwatch-League-Teambesitzern hinzuzufügen. Mit ihnen sind wir mehr als zuvor in der Lage, Spieler und Fans in London, Los Angeles und darüber hinaus zu feiern und zu ehren."

Aktuell läuft das erste Zeitfenster für Spielerverpflichtungen für die erste Saison, das noch bis zum 30. Oktober 2017 andauern soll. Gamer werden dabei mindestens einen Verdienst von 50.000 US-Dollar im Jahr vorweisen können.