Frühe Käufer von Overkill's The Walking Dead werden mit Vorbesteller-Boni belohnt. Außerdem wird es auch eine spezielle Deluxe-Edition zum Ego-Shooter geben.

Nachdem kürzlich der Veröffentlichungstermin von Overkill's The Walking Dead bekannt gegeben wurde, haben Starbreeze, Skybound Entertainment und 505 Games jetzt auch die Vorbesteller-Boni sowie eine spezielle Version präsentiert. Der kooperative Ego-Shooter für vier Spieler kann im Handel als Steelbook-Deluxe-Edition erworben werden, die neben dem Hauptspiel auch das "Night Raid Charakter-Paket" als DLC, kosmetische Skins, ein Artbook und vier Sammelkarten enthält. Die Inhalte der digitalen Deluxe-Edition und der Vorbesteller-Boni könnt ihr unserer Übersicht entnehmen:

Bonus für die digitale Vorbestellung:

Overkill-Charakter-Skinpaket (x4)

Overkill-Messerskin

Overkill-Signalpistole

Overkill-Bombe (kann für jeden Charakter als Kleidungsgegenstand ausgerüstet werden)

Dynamisches Design

Die digitale Deluxe-Edition enthält:

Spiel

seltenes Charakter-Skinpaket (x4)

seltener Signalpistolen-Skin

seltener Messerskin

einzigartiger, hängender Gegenstand für einen Charakter (kann für jeden Charakter als Kleidungsgegenstand ausgerüstet werden)

digitales Art-Book

digitaler Soundtrack

Overkill's The Walking Dead erscheint am 8. November für PlayStation 4, Xbox One und PC. Die PC-Version wird eine exklusive geschlossene Beta erhalten, welche für Vorbesteller verfügbar sein wird. Vorbesteller der Deluxe Edition bekommen sogar die Möglichkeit drei weitere Einladungen an Freunde zu versenden.