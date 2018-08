Overkill's The Walking Dead

Auf der E3 wurde im Rahmen der PC Gaming Show Overkill's The Walking Dead ausführlich vorgestellt und auch mit einem Release-Termin versehen. Dieser kann nun aber auf Konsolen nicht eingehalten werden.

Beim Gameplay-Reveal zu Overkill's The Walking Dead gab es auch einige kritische Stimmen, unter anderem was die starren Animationen sowie die Kampfmechaniken betraf. Die Macher haben sich das offenbar zu Herzen genommen, denn jetzt wurde eine Verschiebung des Release-Termins auf den Konsolen PS4 und Xbox One bestätigt.

Wie auch die PC-Fassung wollten Starbreeze und Overkill diese beiden Fassungen ebenfalls am 08. November 2018 veröffentlichen. Jetzt wurde bekannt, dass man sich auf der PS4 und der Xbox One mehr Zeit nimmt und den Release erst im Februar 2019 anstrebt. Interessanterweise verbleibt es bei der PC-Version aber beim Release-Termin am 08. November 2018.

Für die Verschiebung der Konsolenvariante ist laut Starbreeze der Publisher 505 Games zuständig, der die entsprechenden Rechte hält. Unter anderem werden dabei auch ein simultaner digitaler sowie Retail-Release und das Erreichen des optimalen Marketings als Gründe angeführt. Die spannende Frage wird daher nun auch sein: In welchem Zustand erscheint die PC-Fassung denn im November nun?