Eine neue Vereinbarung zwischen Skybound Entertainment und Skydance Interactive lässt Fans von The Walking Dead mit einem Faible für Virtual Reality frohlocken.

Die beiden Unternehmen haben nun eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der man gleich mehrere Projekte rund um The Walking Dead bestätigt, die sich bereits in Entwicklung befinden. Unter anderem erwarten euch auch komplett neue Charaktere und ein neues Setting, so die weitergehende Info von einer E3-Präsentation.

Viele VR-Erfahrungen sollen erzählerisch sein, wobei eure Handlungen in der postapokalyptischen Welt direkte Konsequenz nach sich ziehen. Ein erstes Spiel ist auf jeden Fall für PSVR, HTC Vive und Oculus VR eingeplant. Spezifische Details wie ein Name oder einen Termin gibt es aber noch nicht.

Mit Overkill's The Walking Dead befindet sich weiter ein Shooter zur Franchise in Arbeit, der zuletzt aber auf das zweite Halbjahr 2018 verschoben wurde.