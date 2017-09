Ihr habt Outlast noch nicht gespielt und Bock auf einen richtig guten Horrortitel? Dann habt ihr Glück. Aktuell gibt es den Titel nämlich kostenlos zu haben. Wo ihr ihn bekommt, verraten wir euch in dieser News.

Habt ihr mal wieder Lust auf ein krasses Horrorspiel? Dann haben wir gute Nachrichten für euch. Den Horrorschocker Outlast gibt es aktuell kostenlos beim Humble Bundle. Ihr bekommt sogar nicht nur einfach das Spiel, sondern die Deluxe-Edition. Das heißt, der DLC Whistleblower ist ebenfalls enthalten. Zu viel Zeit zum Nachdenken solltet ihr euch allerdings nicht lassen, denn das Angebot endet bereits am 23. September, also am Samstag, um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Im Hauptspiel Outlast schlüpft ihr in die Rolle des Investigativ-Journalisten Miles Upshur, der die mysteriösen Fälle in der Irrenanstalt Mount Massive aufzuklären. Neben einer bedrückenden, düsteren Atmosphäre erwarten euch angsteinflößende Insassen, die euch ans Leder wollen. Der DLC Whistleblower geht in eine ganz ähnliche Richtung. Dort übernehmt ihr die Rolle von Waylon Park, System-Administrator des Unternehmens Murkoff, das gleichzeitig die Irrenanstalt betreibt. Hier versucht ihr ebenfalls die Machenschaften in der Anstalt aufzudecken und diesen ein Ende zu setzen. Whistleblower spielt teilweise vor und während den Ereignissen im Hauptspiel und geht sogar noch über das Ende hinaus.

Schlagt ihr zu und holt euch das Komplettpaket des ersten Outlasts oder habt ihr den Titel eh schon X-mal rauf- und runtergespielt?