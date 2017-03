In Deutschland hat Outlast 2 zuletzt ja eine Altersfreigabe ab 18 Jahren erhalten, in Australien sollte das Horrorspiel aber mangels Freigabe nicht erscheinen. Doch in Down Under ist nun alles anders.

Auch australische Spieler dürfen sich nun doch auf einen Release von Outlast 2 freuen. Das zuständige Rating Board hat dem Titel nun doch noch ein Rating R18+ verpasst, nachdem man dieses dem Spiel zuvor noch vorwährt hatte. Als Grund hierfür nannte man Szenen, in denen sexuelle Gewalt zumindest angedeutet wurden.

In Australien soll Outlast 2 nun einen Tag nach dem US-Release ab dem 26. April 2017 zu haben sein. Bislang ist unklar, welche Änderungen Red Barrels vorgenommen hat, um für den Titel doch noch eine Alterseinstufung zu bekommen. Stattdessen betont man, dass es weltweit lediglich nur eine einzige Spielversion von Outlast 2 geben wird.

Dass Änderungen vorgenommen wurden, um das Rating zu erhalten, ließ zumindest das Australien Classification Board durchblicken. Man sei damit zufrieden, wie das Spiel gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung modifiziert worden sei, heißt es von dort aber lediglich. Im Übrigen wird man sich zur getroffenen Entscheidung nicht vor dem 25. März äußern.