Wegen Sex-Inhalten: Keine Veröffentlichung in Australien

Mit Outlast 2 steht die Veröffentlichung eines neuen Horrorspiels bevor, allerdings wird es in Australien gar nicht erst zum Release kommen. Grund dafür ist eine verweigerte Altersfreigabe.

Nicht nur Deutschland macht aufgrund der BPjM regelmäßig Schlagzeilen aufgrund von Indizierungen, auch in Australien geht es diesbezüglich hoch her. Dort gibt es zwar mittlerweile das Rating R18+, das die Veröffentlichung von Spielen ausschließlich für Erwachsene ermöglicht, doch das heißt noch lange nicht, dass auch alle Titel veröffentlicht werden dürfen. Dieses Schicksal hat nun das bevorstehende Horrorspiel Outlast 2 ereilt.

Während die Demo zum Titel noch besagtes R18+ verpasst bekam, verwährte das australische Classification Board nun eine Altersfreigabe für die Vollversion. Während in der Kurzform der Begründung die gesammelten Klassiker aus Sex, Drogenmissbrauch, Kriminalität und Gewaltdarstellung vertreten sind, offenbart ein Blick in die ausführlichere Begründung, dass für die Nicht-Freigabe wohl Sex-Inhalte verantwortlich sind.

Konkret ist von einer Spielszene die Rede, die ein Ritual zeigen soll. Dabei sollen Sex-Szenen aller Art zum Einsatz kommen und gezeigt werden, wobei nicht der Sex an sich das Problem darstellen soll, sondern vielmehr die Tatsache, dass auch sexuelle Gewalt zumindest impliziert wird. Ohne diese Szenen hätte das Spiel, so eine weitere Erläuterung, sehr wohl das Rating R18+ erhalten können, aufgrunddessen habe man aber davon abgesehen. Daher wird Outlast 2 in Australien nun auch nicht erscheinen können.