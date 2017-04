Der Soundtrack zu Outlast 2 ist nicht nur atmosphärisch, sondern enthält auch eine verschlüsselte Botschaft. Was will man uns damit sagen?

Wenige Tage vor Release des Horrortitels hat Komponist Samuel Laflamme den Soundtrack von Outlast 2 kostenlos per YouTube veröffentlicht. Geboten bekommen wir jedoch nicht nur eine atmosphärische Musikbeschallung, sondern auch eine versteckte Botschaft, vermutlich zur Hintergrundgeschichte.

Die komplette Songliste liest sich nämlich so:

01 the origins of muRder victim jane doe

02 hide you in Ezekiel’s blood

03 i am the chorus of screams!

04 you don’t have to hiDe

05 i thought we were all dEad

06 let’s step back into class, please

07 unborn the prince of lies!

08 god don’t hear dead Men

09 god give me voice, god guide my hand

10 momentous times are uPon us

11 bring back our messiah!

12 thaT lake Is wrOng

13 show me your true face

14 you Never let me go

Geek Reply weist jetzt darauf hin, dass die markanten Großbuchstaben einiger Songtitel aneinandergereiht das Wort "Redemption" (also "Erlösung") ergeben. Was man damit andeuten will, ist unklar, aber in einigen Tagen können wir uns ja selbst an die Lösung dieses Rätsels machen.