Der Horror-Shooter Outlast und das Sequel Outlast 2 waren ja überraschend erfolgreich unterwegs. Nun haben sich die Macher erneut zu Wort gemeldet und sich über die Chancen von Switch-Umsetzungen sowie von Outlast 3 geäußert.

Frohe Kunde aus dem Hause von Entwickler Red Barrels: Die beiden erfolgreichen Horror-Shooter Outlast und Outlast 2 werden beide den Sprung auf die Switch von Nintendo schaffen. Auch ein grobes Zeitfenster für den Release dieser Spielversionen gibt es bereits. Diese sollen in den ersten drei Monaten des neuen Jahres 2018 veröffentlicht werden.

In einem Status-Update bei Facebook haben sich die Macher aber noch weiter zum Franchise geäußert. Demnach wird es keine DLC-Inhalte für Outlast 2 geben; im Gegensatz zum ersten Teil sei das Sequel ohne Zusatzinhalte im Hinterkopf zu haben designt worden.

Gibt es dann wenigstens Nachschub in Form eines Sequels? Laut Red Barrels hat man Outlast 3 fest eingeplant und werde dieses "an einem bestimmten Zeitpunkt" auch entwickeln und veröffentlichen. In diesem sollen dann die noch ausstehenden Antworten des zweiten Teils beantwortet werden. Derzeit sei man aber noch mit einem anderen Titel, der im Outlast-Universum angesiedelt ist, beschäftigt, der von vielen Spielern so eingefordert worden sei, heißt es weiter.

Weitere Details wollte man noch nicht preisgeben, da man erst sicherstellen müsse, dass der Plan auch funktioniert. Geht alles glatt, könne man aber schon bald eine Ankündigung tätigen.