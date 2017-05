Die Entwickler von Outlast 2 haben am Schwierigkeitsgrad geschraubt. An bestimmten Stellen im Spiel machte dieser Spielern sehr zu schaffen.

Die Veröffentlichung von Outlast 2 war für die Entwickler von Red Barrels ein voller Erfolg. Bereits in der ersten Woche wurden die Entwicklungskosten ausgeglichen. Dem Studio ist aber bei der Revision zahlreicher Let's Plays und Tests aufgefallen, dass Spielern oftmals der Schwierigkeitsgrad zum Verhängnis wurde. Ein neues Update hat jetzt Verbesserungen an, wie es in den Patch-Notes heißt, sogenannten Schlüsselstellen vorgenommen. Diese Änderungen beziehen sich auf den normalen Schwierigkeitsgrad und sollen den Spielern ein balancierteres Spielerlebnis liefern.

Die höheren Schwierigkeitsgrade stellen weiterhin eine große Herausforderung für erfahrene Spieler da. Outlast 2 ist für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich.