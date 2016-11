Ohne Witz: Die Outlast-2-Entwickler bieten eine speziell designte Windel an, um bei etwaigen Angstreaktionen auszuhelfen. Die "Companion Diaper" wurde ganz offiziell als Kickstarter-Kampagne gestartet.

Outlast war schon nichts für schwache Nerven. Dass auch der zweite Teil des Survival-Horror-Spiels nicht zimperlich ist und womöglich zu spontanen Darmentleerungen führen kann, deutet bereits die Demo an. Offenbar hat das für Outlast 2 verantwortliche Studio, Red Barrels ein Problem erkannt und bietet über Kickstarter nun eine Windel an, die die unangenehmen Nebeneffekte spontaner Angst im Rahmen halten soll. Underscare wurde in Zusammenarbeit mit Designern aus Montreal erstellt und soll Praktikabilität, Komfort und Stil in sich vereinen, ohne dass sich Spieler Sorgen um die Sauberkeit ihrer Couch machen müssen.

Die Idee kam Red Barrels wegen zahlreicher Social-Media-Postings, in denen Spieler kundgaben, dass sie sich vor Angst in die Hose gemacht hätten. Aktuell hat das Projekt schon über 12.000 Kanadische Dollar von 166 Unterstützern eingesackt. Das Finanzhierungsziel von 40.000 in den nächsten 15 Tagen zu erreichen, sollte also ein Leichtes sein. Sogar eine Limited Edition mit Nachtlicht kann Wirklichkeit werden. Problem erkannt und behoben!