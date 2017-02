Obwohl Outlast 2 noch im ersten Quartal 2017 erscheinen soll, halten sich die Entwickler aktuell mit einem konkreten Erscheinungstermin bedeckt. Ein Online-Händler hat nun einen Erscheinungstermin bekanntgegeben.

Wenn man dem Onlineshop von gamesware.at glauben schenken darf, dürfen wir ab dem 4. Mai 2017 uns in Outlast 2 gruseln. Zu diesem Termin hat der Händler den Titel nun offiziell gelistet. Sowohl die Xbox One als auch PlayStation-4-Fassung des Horrorspiels sollen dort ab diesem Zeitpunkt zu kaufen sein. Die Entwickler haben sich bisher noch nicht zu diesem konkreten Termin geäußert. Dementsprechend vorsichtig ist also die Angabe des Händlers zu genießen.

Ursprünglich sollte Outlast 2 bereits 2016 erscheinen, wurde dann jedoch aufgrund von verschiedenen Problemen auf dieses Jahr verschoben. Man wollte sich zusätzliche Zeit nehmen, um das bestmöglichste aus dem Indie-Horrorspiel heraus zu kitzeln. Man darf weiterhin gespannt sein, wann Red Barrels Games mit einem Termin herausrücken.v