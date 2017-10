Eigentlich hätte das neueste Abenteuer von Cutter Slade schon länger erhältlich sein, doch die Veröffentlicht von Outcast: Second Contact wurde verschoben. Nun gibt es ein neues Release-Date!

Wer sehnsüchtig auf die Veröffentlichung des neuen Titels rund um Protagonist Cutter Slade wartet, der darf sich nun freuen: Nach einer Verschiebung haben Bigben Interactive und Entwickler Appeal nun das neue Release-Date offiziell bestätigt. Die Wartezeit fällt dabei gar nicht mehr lange aus!

Ab dem 24. November 2017 soll Outcast: Second Contact demnach für PC, PS4 und Xbox One im Handel erhältlich sein. Zuvor war lediglich das zuletzt kommunizierte Zeitfenster Herbst 2017 weiter gültig. Jetzt herrscht also auch an dieser Front Klarheit um das Remake des Klassikers Outcast, in dem ihr Cutter Slade in seiner schwierigen Lage auf dem fremden Planeten Adelpha zur Seite steht.

Passend zur Terminverkündung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der den ehemaligen Navy SEAL in den Fokus rückt.