Überleben im Weltraum? Osiris: New Dawn tritt in die Fußstapfen von No Man's Sky, nun startete das PC-Spiel in die Early-Access-Phase.

Auch nach No Man's Sky folgen im Weltraum angesiedelte Survival-Spiele. Eines von ihnen trägt den Namen Osiris: New Dawn und kann ab sofort über Steams Early-Access-Programm erworben werden. Das 23 Euro teure Spiel soll in gut einem Jahr fertig sein und neben Kämpfen gegen fiese Aliens Dinge wie Crafting und Explorations bieten.

Ganz so weit wie No Man's Sky liegt die Story nicht in der Zukunft. Im Rahmen einer Forschungsgruppe von Mutter Erde sollt ihr als Spieler im Jahr 2046 nach bewohnbaren Planeten suchen. Auf der Reise legt euer Raumschiff allerdings eine Bruchlandung hin, sodass es erst einmal ums nackte Überleben gehen wird. Optisch kann sich das Spiel durchaus mit Toptiteln messen, daher empfiehlt der Macher mindestens eine Geforce GTX 680 - für die beste Grafik werden 16 GB Arbeitsspeicher sowie eine Geforce GTX 980 fällig. Weitere Informationen findet ihr auf Steams Produkseite.