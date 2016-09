Orcs Must Die! Unchained

Der PvP-Modus in Orcs must Die! Unchained stieß angeblich auf zu wenig Gegenliebe und wird ersatzlos gestrichen. Auch die Spielfortschritte werden mit dem nächsten Update zurückgesetzt.

Orcs must Die! Unchained muss mit dem nächsten Update komplett ohne PvP-Modus auskommen: Der "Eroberungs"-Modus fällt weg, er habe "sein Ziel verfehlt". Daher wolle man die Entwicklungszeit lieber in andere Bereiche stecken. Deutlich beliebter sei der PvE-Modus, hierzu soll es in Kürze übrigens viele kleinere und größere Änderungen geben.

Um diesen Anpassungen gerecht zu werden, wird der Entwickler mit dem nächsten Patch alle Accounts zurücksetzen. Die gesamten Spielfortschritte werden auf Null gesetzt, dafür sollen Gilden und Freundeslisten erhalten bleiben. Das bis dahin investierte Gold wird erstattet und darf neu ausgegeben werden, außerdem erhalten alle Ork-Liebhaber 1.250 Gold zusätzlich - dafür müsst ihr euch allerdings binnen zwei Wochen nach dem Update einloggen. Weitere Update-Infos sollen bald folgen.