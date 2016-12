Orcs Must Die! Unchained

Aufgrund vieler Spielerwünsche wurde Orcs Must Die! Unchained gründlich überarbeitet. Der neue Patch 1.6 bringt große Veränderungen mit sich.

Da viele Spieler bemängelten, dass sich Orcs Must Die! Unchained nicht mehr ganz so spielt wie die beliebten Vorgänger, haben die Entwickler das Spiel nun maßgeblich überarbeitet. So sehr, dass alle bisherigen Accounts wieder zurückgesetzt werden.

Die Änderungen sind umfassend. In einem Prolog lernen Neulinge das Spielprinzip von nun an besser kennen. Alle Helden wurden grundlegend überarbeitet, haben neue Fertigkeiten und bewegen sich schneller. Das Fallensystem wurde verändert. Es gibt zusätzliche Schlachtfelderkarten, die zwar zum Teil kleiner ausfallen als vorherige, dafür aber sehr viel durchdachter sein sollen.



Kauft ihr euch den neuen Survival Pass, könnt ihr eine Woche lang erhöhte Erfahrungspunkte sammeln. Darüber hinaus verspricht Robot Entertainment, das Spiel durch wöchentliche Herausforderungen wieder abwechslungsreicher werden zu lassen. Als Entschädigung für den kontroversen Wegfall des PvP Belagerungsmodus bekommen alle Spieler ihr ausgegebenes Gold erstattet. Alle Änderungen des Orcs Must Die! Unchained Patch 1.6 sind hier verlinkt.