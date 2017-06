Das Action-Tower-Defense-Spiel Orcs Must Die! Unchained kommt für die PlayStation 4. Die Entwickler von Robot Entertainment haben jetzt einen Release-Termin bekanntgegeben.

Das Entwicklerstudio Robot Entertainment hat via Pressemitteilung den Veröffentlichungstermin von Orcs Must Die! Unchained für die PlayStation 4 bekanntgegeben. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines auserwählten Helden und verteidigt eine Festung vor Feinden. Mit verschiedenen Fähigkeiten und Kräften sowie Fallen versucht ihr die Eindringlinge vom Eingang fernzuhalten. In den verschiedenen Spielmodi könnt ihr auch als Team bestehend aus drei Charakteren gegen die Orcs kämpfen.

Der Action-Tower-Defense-Titel setzt auf ein Free-to-Play-Konzept und erscheint am 18. Juli für die PlayStation 4. Derzeit ist Orcs Must Die! Unchained bereits auf dem PC spielbar.