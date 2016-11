NIS America und die flashpoint AG bringen ein weiteres Spiel auch in hiesigen Gefilden auf den Markt. Dabei handelt es sich dieses Mal um Operation Babel: New Tokyo Legacy.

Beim Titel handelt es sich um ein Sequel zu Operation Abyss, in dem auch die Xth-Spezialeinheit zurückkehrt. Der Release ist für die PlayStation Vita geplant; für den Westen wurde mit Frühjahr 2017 ein grober Termin bestätigt.

Operation Babel: New Tokyo Legacy ist ein Dungeon-Crawler, der an die Ereignisse des Vorgängers anknüpft und von einer neuen Gefahr erzählt, die Tokio heimsucht. Zu den Features des Rollenspiels sollen herausfordernde Labyrinthe, eine verbesserte Charakteranpassung dank des neuen Sub-Blood-Systems sowie Modifikationen der Charakterfähigkeiten durch bestimmte Items zählen.

Was die Geschichte betrifft, so beginnt alles mit einem mysteriösen Objekt am Himmel, das der "Embryo" genannt wird. Aufgrunddessen wird die CPA und die Xth-Spezialeinheit mobilisiert. Das Xth-Squad besteht aus einer Gruppe von genetisch modifzierten Teenager, die das Erbgut der größten Helden der Geschichte in sich tragen und durch spezielle "Blood Codes" über mächte Fähigkeiten verfügen.